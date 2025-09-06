Украинский политолог: Макрон, тебя ничему не научила история
Попытки завоевать Россию всегда заканчивались для Запада плачевно.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт уверен, что Зеленский, заручившись поддержкой сторонников войны на Западе, намерено провоцирует «реки крови», чтобы не начинать мирный диалог с Москвой.
Далее он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Тебя не научили ничему те войны, которые Франция вела с Россией. Или ты истории не знаешь? Может быть, напомнить другим товарищам, [что было] когда они пытались что-то отвоевать, отгрызать у России. А Украина, напомню невеждам, была территории Российской Империи до определенного времени», – сказал Дудкин.
