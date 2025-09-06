Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки завоевать Россию всегда заканчивались для Запада плачевно.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт уверен, что Зеленский, заручившись поддержкой сторонников войны на Западе, намерено провоцирует «реки крови», чтобы не начинать мирный диалог с Москвой.

Далее он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.