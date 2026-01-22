Украинский сценарий в Казахстане: Власти дали карт-бланш главному расстриге

Священнослужители РПЦ в Казахстане вынуждены были записать видеообращение к президенту Токаеву с призывом обратить внимание силовиков на провокационную деятельность расстриги Якова Воронцова, который с недавних пор возглавил процесс создания раскольнической структуры – по украинскому сценарию.

«ПолитНавигатор» уже писал об этом: в Казахстане еще с 2023-го пытаются провернуть созданию автокефальной структуры в пику РПЦ. И если ранее власти отвергали такой вариант, то с прошлого года ситуация неожиданно изменилась. Дело в том, что в отношении главного двигателя проекта «самостийной» ПЦК неожиданно прекратили уголовное дело по факту разжигания межнациональной и религиозной розни, и он с усердием принялся снова за старое.

И сразу же республике была инициирована подписная кампания под петицией в Стамбул с целью получения заветного «Томоса». Соответствующий текст был отвезён в ставку «Вселенского патриарха» и очевидно, что сейчас спецслужбы Англии и Турции прорабатывают варианты продвижения этого проекта, используя процесс геополитической переориентации Казахстана на Запад.

Да и закрытие дела против Воронцова не случайно совпало с объявлением о создании военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств, несмотря на наличие экспертиз, подтверждающих наличие состава преступления в публичных призывах Воронцова к тем же мусульманам вытеснять «Русский мир» и православных.

Для сравнения: в деле сторонника единства с Россией Ермека Тайчибекова, осужденного по сфабрикованному обвинению на 11 лет, вообще не было потерпевших, а производство началось просто по письму руководства МВД. И в деле пророссийского блогера Аслана Толегенова также все обвинения строились на показаниях «свидетелей» и «потерпевших» из числа казахских националистов.

Это еще раз говорит об избирательном характере работы казахстанских органов, хотя у них имеются на руках все факты возбуждения межрелигиозной вражды. Примечательно, что КНБ и прокуратура и сейчас отказываются рассматривать новые заявления, подаваемые другими священнослужителями и прихожанами.

Всё это и возмутило представителей РПЦ, которые и записали видео на имя Токаева. Пока ответа от властей не последовало.

«Например, если бы кто-то сказал об Исламе, что это якобы самая «омерзительная религия» или что-то подобное об Иудаизме, то сразу была бы реакция. А тут Воронцов дважды повторяет такое в отношение РПЦ в социальной сети, а затем на видео, и всё нормально – никакой реакции нет!», – изумился протоиерей Александр Суворов.

Получается, что РПЦ и православных в РК можно открыто оскорблять без каких-либо последствий. Ведь не было никаких попыток дать правовую оценку и деятельности многочисленных прозападных блогеров и нациков, как например в отношении того же главы НПО «Демос» Турарбека Кусаинова, требовавшего проверить православных священников на предмет их «подрывной деятельности».