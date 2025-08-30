Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Распиаренная киевской пропагандой украинская крылатая ракета «Фламинго» будет не самой тяжёлой целью для российской ПВО.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас 25 лет я слышу рассказы про украинскую оперативно-тактическую ракету. И где она? «Фламинго»? Ну, извините, это домохозяйки будут в восторге, насмотревшись «единого марафона», там, 3000 км, масса боеголовки тонна. Но когда я вижу размер этой ракеты…спросите у военных. Она будет светиться, как новогодняя ёлка, на экране радиолокатора», – сказал эксперт.