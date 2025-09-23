Укро-людоловы схватили гражданина Болгарии с инвалидностью
На Украине насильно мобилизовали гражданина Болгарии Любомира Кирова, имеющего инвалидность. Они приехал к своей матери, живущей на Украине. Там молодого человека на улице схватили сотрудники украинского военкомата – ТЦК, чтобы увезти на фронт.
Об этом в своем блоге рассказала болгарская журналистка Ася Зуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
С требованием разобраться в ситуации выступил председатель Комитета по делам болгар за рубежом Народного собрания Стоян Таслаков. Он получил обращение от отца похищенного Николая Попова. Депутат потребовал разобраться в ситуации премьер-министра Болгарии и МИД страны.
«Этот случай лишь подтверждает, что, когда главенствует беззаконие и преступность, никто не застрахован. Сегодня наш болгарин, завтра – кто угодно. Украина на сегодняшний день – не правовое государство, и не государство в классическом понимании. Украина – это террористическая ячейка, созданная Западом для совершения терактов, диверсий, преступлений. Все мы видели жуткие кадры «добровольной» мобилизации на Украине, теперь наш болгарин оказался в лапах людоловов Зеленского», – заявила Зуан в комментарии «ПолитНавигатору».
По ее мнению, если власти Болгарии будут бездействовать, местное население должно потребовать отставку руководства страны:
«Если власти Болгарии, которые по общеевропейской моде поддерживают «бедного, несчастного» Зеленского, не отреагируют и не защитят наших граждан, могу сказать, что нам, народу, придется в очередной раз потребовать их отставки. И если Европа продолжить закрывать глаза на преступления и террор, который совершает режим Зеленского, он будет ползти по всей Европе. Раньше Украина кошмарила русскоязычное население и своих граждан, уже под раздачу пошли граждане других стран».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: