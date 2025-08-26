Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еврейский опыт якобы говорит о том, что неизвестно, сколько пройдёт поколений, прежде чем русские и украинцы снова помирятся.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил нацистский подпевала и главный раввин Украины Моше Асман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза спросил раввина, сколько нужно времени, чтобы украинцы «простили» русских после войны.

«Немцы, действительно, после войны покаялись, но каждый еврей… Могу по себе сказать, мне даже не удобно, но когда я бываю в Германии проездом, и слышу немецкую речь, человек хороший, а у меня – образ в эсэсовской форме с собакой, как в концлагерях», – начал рассуждать он.