«Умом Россию не понять». Парадоксы, озадачившие галичанина в Санкт-Петербурге

Не на пустом месте написал в 1886 году вынесенные в заголовок строки поэт Федор Тютчев.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатор» приходит житель Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

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И вправду нередко не удаётся понять те или иные явления в России простой прямолинейной логикой. Я не говорю, что это недостаток, ведь благодаря таким парадоксам разведки вражеских стран неоднократно промахивались и ошибались в своих прогнозах. Но на бытовом уровне это может вводить в недоумение. Пускай я живу в России не один год, но некоторые вещи так и остались за гранью моего понимания. Возможно, отдельным явлениям всё же есть какое-либо объяснение, но уверенности в этом нет.

Итак, первый парадокс, с которым я столкнулся в Петербурге, но не в некоторых более мелких городах России. Это ненужная избыточность тех или иных вещей. Ярчайший пример — работа центрального отопления. Иной раз мне кажется, что в Петербурге в зимний период регулярно должно быть -40 градусов. На практике же, большая часть зимы — это перепады между 5 и 10 градусами ниже нуля, но зачем отопление работает с таким избытком?

Во многих квартирах, где я бывал или проживал, зимой можно встретить температуру +27 и даже +30 градусов. Жарящие не по погоде батареи высушивают воздух и создают в целом некомфортную среду обитания.

Дополняет картину кипяток из водопровода горячей воды. Оттуда буквально льётся вода с паром, я даже не поленился и замерял термометром — 60-70 градусов. Зачем такой обжигающий кипяток? Вода должна быть тёплой, в меру горячей, но никак не такой, как будто она из чайника. Мало того, это уже приводило к инцидентам, когда пожилые люди получали ожоги и травмы из-за кипятка в водопроводе.

К этому невозможно привыкнуть, иной раз проще и быстрее помыть руки холодной водой, чем по миллиметру настраивать приемлемо тёплую воду. Увы, я не могу сказать, что на моей малой Родине с этим было лучше. С этим было никак, ибо советы не успели построить котельные и провести центральное отопление во всех районах Львова.

Таким образом, водопроводная вода там была только холодная, и то не всегда. Нагревать воду приходилось видавшей виды газовой колонкой. Нередко из-за слишком слабого напора она не хотела запускаться. В таких случаях был лайфхак: смеситель затыкался пальцем и вода набиралась вверх по трубе. Потом палец надо было отпустить и проваливавшаяся масса воды срабатывала как достаточный напор и колонку можно было запустить. Не сказать, что это было удобнее горячей воды из котельной, но обжечься точно не доводилось.

Помимо избыточно горячей воды, в Петербурге бывает избыточное количество реагента и соли зимой, что приводит к глубоким лужам чёрной мерзкой грязи. Тут я могу нащупать логичное объяснение — проще освоить бюджеты на расходнике, который надо извести побыстрее, чтобы пораньше закупить следующую партию с вероятным интересом ответственных за это чиновников. К слову, нерациональное и безнаказанное расходование бюджетов, десятилетиями — отдельный парадокс, тему которого я даже не хочу начинать.

Следующий парадокс России — это странное ценообразование. Изредка бывают вещи, которые стоят аномально дёшево, но чаще встречается наоборот — необъяснимая дороговизна. Понятно, что у нас свободный рынок, капитализм и каждый ломит ту цену, которую хочет.

Но во-первых, для контроля подобных вещей существует антимонопольная служба. Во-вторых, рынок вроде как должен саморегулироваться, но этого не происходит.

Получается забавная картина: в жадности и корысти обычно обвиняют украинцев, ведь это их национальная черта. Но на одни и те же товары украинские барыги накрутят 20-30% от закупочной стоимости, а российские — все 100% или даже больше.

Имея актуальную информацию из обеих стран, мне легко сравнивать. Благо времена сейчас такие, что всегда можно списать свою непомерную жадность на санкции или дефициты. И если баклажаны, которые стоят в два раз дороже мяса, я ещё как-то могу оправдать, то почему подорожание в 2-3 раза коснулось таких примитивных вещей, как дистиллированная вода или сгущёнка. Кроме как парадоксом, ничем иным не назовёшь.

Поражают колебания цен на недвижимость: одна и та же квартира в одном и том же доме до пандемии могла стоить, например, шесть миллионов рублей, а с началом пандемии поднялась до 10 миллионов. Как будто всё население страны разбогатело в этот период времени…

Аналогично с началом СВО та же квартира стоит уже 13-15 миллионов рублей. То есть за пару лет подорожание в два раза на пустом месте. Беженцы и мигранты типа меня, которым нечего продать и которые не имеют никаких накоплений могут лишь поцокать языком, глядя на такие цены. Судя по всему, наша категория социума обречена на вечное бомжевание. Логично объяснить такие колоссальные скачки цен на недвижимость я так и не смог.

Сопутствующий парадокс — непонимание сути платных услуг. Я ещё удивляюсь, как в России не взимают плату за воздух. Видимо, это единственное, что ещё не облагается данью. Первый мой культурный шок был, когда я решил поехать в жаркий летний день за город, воспользовавшись платной трассой «Западный скоростной диаметр» в Петербурге. И попал в глухую пробку, которая тянулась на 15 километров.

Поначалу я подумал, что это была разовая ситуация, связанная с большим наплывом желающих попасть на природу, но, увы, трасса стоит в пробках каждый вечерний час-пик. При этом остаётся платной. Как-то принято считать, что платная трасса должна быть быстрее, чем бесплатная. Особенно когда в названии фигурирует слово «скоростной», но и «Титаник» в честь титанов был назван.

Видимо, мои ассоциации с платными автобанами в Германии некорректны в данном случае. Там заплатил и едешь быстро — ни ограничений скорости, ни камер, ни пробок. Но в российском парадоксе всё ровно наоборот. Можно было бы предположить, что платная трасса содержится в идеальном порядке, но и этого нет — буквально недавно на трассе М11 было массовое ДТП из 20-30 машин, которое перекрыло трассу целиком. Причина до боли банальна — неубранный снег.

Эти магистрали платные лишь потому, что так захотелось уполномоченным лицам. Никакой услуги за эти деньги не предоставляется и никто не понимает, что просто «хочу» или «так надо» не может быть обоснованием оплаты.

Аналогичная картина с платными муниципальными парковками: обычно платная стоянка — она либо охраняемая, либо отапливаемая, либо с возможностью бронирования, то есть с наличием выгодно выделяющей услуги. Но ничего из этого не входит в плату за парковку в центре Петербурга или Москвы.

Мало того, платные паркоместа тоже не убираются зимой, и за свои деньги я ещё обязан с разгона запрыгивать в глубокий сугроб, а потом собирать богатырей, которые вытолкнут машину обратно. За что платить-то?

Увы, власти отмахиваются услышанной где-то на западе глупостью «всё дефицитное должно быть дорогим и недоступным» и прочими благими посылами про экологию и разгрузку города от пробок. Конкретно в Петербурге, стоимость оплаты целого месяца почасовой парковки сравняется в цене с арендой двухкомнатной квартиры, и многократно превышает стоимость аренды частного гаража в том же районе. Парадокс? Несомненно. При чём крайне абсурдный. Возможно ли это понять умом? Вряд ли.

Юридические абсурды — вещь не новая, и западные страны тоже богаты на всяческие казусы в законах и постановлениях. Я далёк от юриспруденции, но иной раз читаю о тех или иных судебных практиках. Ярчайший пример — фотофиксация средней скорости автомобилей. Это крайне удобная штука, поскольку не нужно никого ловить за руку, достаточно просто засечь время въезда и выезда на участке дороги и математически вычислить скорость езды.

Ввели такую практику ещё в 2013 году, однако почему-то забыли принять соответствующие поправки в ПДД. Ибо такого нарушения, как «превышение средней скорости» там не было и нет по сей день. Водители часто обращали внимание на этот казус, и пытались оспорить штрафы. Однако всем всегда приходили стандартные отписки, мол всё законно и иди плати.

Все уже было смирились, но около года назад как гром средь бела дня прозвучало постановление Верховного суда РФ о том, что взимать подобные штрафы, оказывается, неправомерно. Получается, около 8 лет всех водителей штрафовали незаконно и лишь спустя столь долгий период времени опомнились и разобрались. Чудеса!

Я было логично ожидал, что все незаконно-списанные штрафы будут возвращены пострадавшим, но тут очередной парадокс — нет. Невзирая на запрет такой фотофиксации и сопутствующие убытки в бюджете, до сих пор необходимые поправки в ПДД и КоАП не внесены и вопрос висит в воздухе. И это не единичный пример юридического абсурда, который давно существует в России. Так много вопросов и так мало ответов…

Известный задолго до меня парадокс в менталитете обывателей называется «запретить и не пущать» или «синдром вахтёра». Хотя, думаю он и за пределами России встречается. Суть его состоит в том, чтобы выставить как можно больше необъяснимых и нелогичных запретов и ограничений. Даже Шнуров пел «чтобы вход в метро был узкий — любит наш народ». И это сплошь и рядом.

Из пяти дверей открыты будут две. Из трёх касс в магазине, работать будет одна, из четырёх эскалаторов – два. Баталии по поводу блокирования сквозных дворовых проездов настолько регулярны, что получится снимать сериал. Различные заборы там, где они не нужны — их попросту километры.

Мы все посмеялись над «стеной Яценюка», но таких же бессмысленных стен полно внутри России. Каждая школа, детский сад, спортивная или детская площадка огорожены километрами заборов, нередко в два слоя.

Я даже встречал детские площадки, огороженные наглухо и заросшие травой за долгие годы простоя, поскольку никто не смог попасть внутрь из-за ограды. Нередко заборы идут из ниоткуда в никуда и не несут никакой функции.

«Лежачие полицейские» на дорогах — отдельный фетиш в Петербурге. Самый забавный запрет, который я встречал в городе — это запрет складировать газеты. В целом, по запрещающим объявлениям на стенах можно складывать психологические портреты местных жителей. Парадокс в кубе — зачастую запрещающие сами же нарушают другие запреты: например, ратующий не мусорить на лестничной клетке сам там регулярно курит.

Отдельный парадокс, который лишь обострился с началом СВО — это синдром страуса с головой в песке.

Люди стараются огородиться от любых негативных новостей или в целом проявлений негатива, и требуют, чтобы им подавали лишь хорошие, положительные новости, общались с ними лишь на такие темы.

Понятно, что ситуация напряжённая и многие не выдерживают такого сплошного потока страшных и несправедливых новостей. Особенно когда отвыкли от чего-либо негативного за 20 с лишним сытых лет путинской стабильности. Я ещё могу понять отказ получать какие-либо новости в целом и жить в вакууме.

Но маниакальная зацикленность только на позитиве сравнима с весёлым настроением ввиду алкоголизма или заеданием стресса сахаросодержащими продуктами. Жизнь не должна состоять из одного только концентрированного позитива и радости, ибо такова жизнь лишь у наркомана и она коротка.

Если бы люди всегда огораживались от любых негативных эмоций, разве у нас были бы такие проявления массовой культуры, как драматургия, трагедия или трагикомедия в театрах, ужастики и триллеры или хотя бы нуар в кино? Люди, которые требуют не произносить в их присутствии ничего плохого напоминают мне традицию, согласно которой о покойнике следует говорить либо хорошо, либо ничего. Только теперь так не только о покойнике, а обо всём на свете.

Ещё недавно все эти люди критиковали ютуб за отключение дизлайков, а теперь они же поотключали дизлайки в своих телеграм-каналах, оставив исключительно положительные реакции. А если требование фанатов позитива не выполняется, с их стороны посыпятся совсем не позитивные проклятия и ругательства в адрес «негативщика».

Усугубляет ситуацию принятые законы о запрете критики связанных с СВО вещей, массовое замалчивание и замятие проблем армии, призывы видных деятелей «критиковать молча». Наблюдая за действиями элит, обыватель ещё больше убеждается в правильности своего подхода — вот же, они тоже запрещают весь негатив, значит так и должно быть.

Это явление отчасти перекликается с предыдущим — «синдромом вахтёра», только вместо физически существующих заборов, проявляются психологические заборы в головах страдающих этим недугом. Да, мне тоже довольно неприятно читать новостную ленту сегодняшних дней, особенно учитывая, что именно мои земляки пали жертвами промывки мозгов и наломали дров, после чего полмира оказалось втянуто в бессмысленный и кровавый конфликт.

Но это не повод закопать голову в песок и заниматься самообманом, мол если я не буду думать и слышать о плохом, то всё плохое меня минует. Это лишь подтверждает ослабление русского народа, особенно в сравнении с временами ВОВ. С таким боевым духом победы не достигаются.

Закончить хит-парад парадоксов хочу таким странным феноменом, как отсутствие тротуаров. Гарантированное место для прохода пешеходов почему-то осталось только в застройке царских времён. Львиная доля районов советского времени (панельки, хрущёвки) имеют следующую схему: выходя из подъезда человек проходит небольшой газон, огороженный мелким заборчиком и попадает на проезжую часть, за которой следует очередной кусок голой земли, на котором ничего не расположено.

Что из этого является тротуаром? Да, в советское время было мало машин и проектировщики таких дворов считали, что на проезжей части места хватит всем. Но времена изменились, а ответственные за благоустройство ведомства так и остались в махровом совке. Почему бы не урезать часть бесполезного газона, используемого исключительно как туалет для собак, и не сделать из него чистый тротуар с чётким отделением от проезжей части? Это никому не нужно.

В современных новостройках-человейниках с этим немного получше, но тоже без гарантий. В глубинке иной раз вообще можно встретить целые районы, где пройти пешком, не ступая в грязь, невозможно.

Вроде как и бедные девяностые миновали, и бюджеты у городов повысились многократно, и даже деньги на многомиллионные дотации извечно-убыточным регионам находятся. А вот на элементарные тротуары и простейшее благоустройство у каждого подъезда — почему-то нет.

Неужели самим не противно выходя из подъезда сразу же либо наступать в грязь, либо попадать под машину? Не хочется повторять за урбанистами про европейские достижения, но какой-то базовый уровень порядка должен быть. Иначе, как парадоксом, я это назвать не могу.