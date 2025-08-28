В Британии советуют Сырскому пожертвовать другими территориями ради спасения Днепропетровска

Максим Столяров.  
28.08.2025 08:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1448
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Казалось бы, незначительный пока заход ВС РФ на территорию Днепропетровской области может обернуться мощнейшими негативными как военными, так и политическими последствиями для Украины.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть две деревни на юго-востоке – Запорожское и Новогеоргиевка, прямо на границе. Но дело в том, что они пересекли границу области, на которую не претендуют или ещё не претендовали, я уверен, что будут, и они продвинулись дальше. В этом есть военная логика, потому что это растянет силы украинцев. Украинцы не могут допустить, чтобы это продолжалось, поэтому им нужно развернуть силы, чтобы остановить это. Это две деревни, которые ни там, ни здесь, но они не хотят, чтобы это стало плацдармом.

И с политической точки зрения, если русские останутся там и закрепятся, это станет стратегическим преимуществом. Они могут заявить, что помимо четырёх областей, которые мы требуем сейчас, мы также будем требовать Днепропетровск. А Днепропетровск важен, он приведёт их к восточному берегу Днепра, который является очень важной частью Украины», – сказал Кларк.

«Это незначительное вторжение, с точки зрения территорий, может оказаться важным, если украинцы не смогут его остановить. Если бы я был командующим ВСУ, я бы пожертвовал чем-то другим, чтобы этого не произошло», – подчеркнул британец.

