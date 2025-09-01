Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия «шпионит за Германий» с помощью беспилотников. Дроны кружат в основном над территорией бывшей ГДР, чтобы отследить вывоз оружия на Украину и пункты обучения украинских солдат. Причем, беспилотниками управляют местные немцы – и не только за деньги, но и из идеологических соображений.

Об этом эксперт по безопасности Ханс-Якоб Шиндлер заявил в интервью ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно предположить, что когда речь идет о небольших беспилотниках, это не штатные сотрудники какой-либо российской разведывательной службы… Это так называемые одноразовые агенты, которых нанимают для какой-то операции, чтобы сделать несколько снимков и отправить», – сказал Шиндлер.

Он считает, что «одноразовых агентов» вербуют через соцсети и не только за деньги.