В Киеве надеются, что Эрдоган отомстит за удары по заводу «Байрактар» на Украине

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 08:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 204
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Турция


Россия в ходе последнего комбинированного удара по Украине поразила завод, производивший турецкие беспилотники «Байрактар». Реджеп Эрдоган должен отомстить Москве.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ходе последнего комбинированного удара по Украине поразила завод, производивший турецкие беспилотники «Байрактар»....

«Я был на приеме у посла Турции, и он об этом открыто заявлял перед всеми гостями, которые были там, что был нанесен удар по производству «Байрактаров» в Украине. Я сам не знаю, где это производство находится, я на нем ни разу не был, но подтверждаю его слова то, что он сегодня сказал…

Но, я думаю, по правилам войны это может считаться таким образом, что, если ты разместил производство на территории противника, которое работает против нас, то ты с самого начала понимаешь, что это является законной целью. Поэтому я не думаю, что Эрдоган может сделать какие-то реальные претензии Путину, потому что мы находимся в состоянии войны, Россия с Украиной.

Но действительно какие-то шаги могут быть сделаны, возможно на помощь нам для того, чтобы отплатить Путину за этот удар по предприятию Турции. Мы знаем, что Эрдоган – это человек, который не забывает ударов в свою сторону», – заявил Костенко.

