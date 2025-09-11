В Киеве предлагают Западу шантажировать российских чиновников судьбой их детей

Вадим Москаленко.  
11.09.2025 12:31
  (Мск) , Киев
Запад мог бы эффективно шантажировать десятки тысяч российских чиновников, угрожая конфискацией активов или высылкой обратно в Россию детей, обучающихся в Европе или Америке. А нынешний формат санкций не действует.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те ограничения, которые сейчас обговариваются в «19 пакете» европейских санкций – это важно, но существенно ничего не изменит», – сказал Длигач.

«Нужны санкции, связанные со стратегией ухода российских элит от режима Путина. Санкции должны быть связаны с персональным способом их снятия – если бы в определённый момент эти десятки тысяч чиновником могли одновременно совершить символическое или фактическое действие, прекращая функционирование преступного режима, и получить прощение.

И тогда их дети могли бы снова учиться в Европе, и вернуться арестованные активы.

А просто ограничения на туристические поездки – ну, поедут они на Бали, а не в Европу. Это ж русские. Нужны разрушительные санкции», – добавил укро-экономист.

