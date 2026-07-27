Зеленский: На стороне России против нас уже Китай, Иран и КНДР

КНДР и Иран якобы уже вступили в войну с Украиной, а Китай помогает русским космическими технологиями.

Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о своих последних контактах с руководством США, диктатор отметил, что нужно сосредоточиться на трех вопросах.

«Во-первых, Северная Корея направит в Россию 30 тысяч солдат. Разумеется, это связано с первым пунктом: они вступят в эту войну и так далее. Проблемы возникнут не только у нас, но и в Азии, а также у США и Запада. Второй момент: не только Северная Корея — Иран тоже поставит России ракеты, и это проблема, поскольку против нас будут применены баллистические ракеты. И я имею в виду не только баллистические, но и другие типы ракет. И вот в чем действительно большая проблема: Китай начал сотрудничать с Россией, они работают над спутниками, технологиями и так далее, направленными против нас», – заявил Зеленский.

Он сообщил, что, с одной стороны, Дональд Трамп, пообещал ему на встрече дать Украине добро на получения лицензии для производства ракет к «Пэтриот», но при этом пожаловался, что это процесс очень не быстрый и займет много времени.

Британский журналист поинтересовался, считает ли Украина серьезными угрозы со стороны Ирана, после того, как киевский режим атаковал иранское судно в Каспийском море.