Зеленский: На стороне России против нас уже Китай, Иран и КНДР
КНДР и Иран якобы уже вступили в войну с Украиной, а Китай помогает русским космическими технологиями.
Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отвечая на вопрос о своих последних контактах с руководством США, диктатор отметил, что нужно сосредоточиться на трех вопросах.
«Во-первых, Северная Корея направит в Россию 30 тысяч солдат. Разумеется, это связано с первым пунктом: они вступят в эту войну и так далее. Проблемы возникнут не только у нас, но и в Азии, а также у США и Запада. Второй момент: не только Северная Корея — Иран тоже поставит России ракеты, и это проблема, поскольку против нас будут применены баллистические ракеты. И я имею в виду не только баллистические, но и другие типы ракет.
И вот в чем действительно большая проблема: Китай начал сотрудничать с Россией, они работают над спутниками, технологиями и так далее, направленными против нас», – заявил Зеленский.
Он сообщил, что, с одной стороны, Дональд Трамп, пообещал ему на встрече дать Украине добро на получения лицензии для производства ракет к «Пэтриот», но при этом пожаловался, что это процесс очень не быстрый и займет много времени.
Британский журналист поинтересовался, считает ли Украина серьезными угрозы со стороны Ирана, после того, как киевский режим атаковал иранское судно в Каспийском море.
«А как вы считаете? Ведь Иран еще в первый год войны предоставил новые технологии России, речь о беспилотниках «Шахед». Они передали тысячи таких дронов. Первый год войны, а затем они передали лицензии на производство.
Что они сделали? Напали ли они на нас? Думаю, да. То есть они это уже сделали.
Война, по сути, уже шла. Они на вас нападают. Мы должны проявлять осторожность. Мы должны делать все возможное, чтобы ни в коем случае не открывать новый фронт. Но нужно быть честными: иранцы и северокорейцы уже нанесли по нам удары», – сказал диктатор.
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