В США надеются вернуть Грузию в свои силки

Елена Острякова.  
14.08.2025 19:21
  (Мск) , Москва
Грузия может вернуться к своей прозападной политике, если США смогут повлиять на выборы там.

Об этом бывший посол США в ОБСЕ, русофб Майкл Карпентер заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Грузия находится в другой ситуации. Так что сейчас нам нужно немного обороняться в Грузии. Грузия совершила резкий поворот примерно два года назад. Они могут совершить еще один резкий поворот в будущем, если руководство страны сочтет это выгодным для себя.

Нам нужно создать стимулы, то есть ввести санкции против тех, кто занимается репрессиями. А затем предложить позитивное видение того, что может произойти, если репрессии прекратятся. И надеяться, что будущие выборы приведут к изменениям стратегической ориентации страны.

Не мне решать, а грузинам, но сейчас они движутся в сторону изоляции и зависимости от России и Китая. Это выбор, но я не думаю, что многие грузины с радостью его примут, если узнают, куда движется страна», – рассуждал Карпентер.

Он высоко оценил заключенное в Вашингтоне соглашение Азербайджана и Армении по Зангезурскому коридору, которое сделала Грузию, через которую проходит другой западный проект Срединный коридор, «менее значимым игроком в плане экономической интеграции с западными странами».

Бывший дипломат пригрозил, что контакты Тбилиси с Россией, Китаем и Ираном сделают перспективы вступления Грузии в ЕС и НАТО «ничтожными».

