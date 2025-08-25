«Весь следующий год» – Норвегия обещает терроризировать БЭКами российские берега в Чёрном море

Вадим Москаленко.  
25.08.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 750
 
Вооруженные силы, Дзен, Норвегия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Осло продолжит военную поддержку Украины и в 2026 году.

Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025 и в 2026 году. Предусмотрено 8,5 миллиардов долларов США, эта сумма будет предложена парламентом. Надеюсь, мы сможем удержать высокий уровень поддержки», – сказал Стёре.

Он подчеркнул, что островную Норвегию интересуют «инвестиции в оружие», и особенно – в морские дроны.

«Лучшая гарантия безопасности, которую мы можем дать – это усиление обороноспособности Украины. Мы финансируем поставки двух систем «Пэтриот».

Вместе с Британией мы работаем над морским измерением, вы имеете побережье вдоль Чёрного моря. И также мы обговариваем производство дронов, мы инвестируем в украинскую промышленность, чтобы эффективно изготавливать такое оружие», – добавил норвежский премьер.

