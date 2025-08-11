Военкор: Надеюсь, на Аляске Путин откроет глаза Трампу на Меланию
Президент США Дональд Трамп пребывает в собственном комфортном восприятии действительности, из которого его должен вывести российский лидер Владимир Путин.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно только предполагать, что мы попытаемся донести до Трампа свою позицию. Потому что такое ощущение, что Трамп на конфликт на Украине смотрит глазами Мелании. Мелания ему в постельке нашептала: «Они разбомбили Киев», и он опять: «О, боже, мы с ним только поговорили, а он разбомбил Киев». Как Киев при этом бомбит еженощно российские города, включая международную критическую инфраструктуру, Мелания ему не нашёптывает.
И у него какое-то клиповое сознание. Когда спрашивают какие-то конкретные вопросы – а вы в курсе, что 60-летних в армию берут и 18-летних, а то что насильно бусифицируют, заламывают руки и отправляют в армию – «я про это ничего не знаю, это не моя война, а война Байдена», – обратил внимание Коц.
«Такой органчик, пластиночку по кругу проигрывает, а конкретно ситуацию то ли до него не доносят, то ли ему лень читать сводки, которые ему приносят.
Но Владимир Владимирович, думаю, после исторической справки об Аляске, может развернуть. Думаю, что Путин всё-таки донесёт до него реальную ситуацию, перспективы и наши возможности даже в условиях повышенного санкционного давления. И донесёт наши веяния и чаяния в глобальной безопасности», – выразил надежду военкор.
