Всплыла история ликвидации важного украинского ССОшника
Российские спецслужбы ликвидировали сотрудника украинских Сил специальных операций, причастного к проведению акций на территории РФ.
Об этом в эфире «Киев FM» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он тоже был в подразделении специальных действий, которое организовывало мероприятия на оккупированной территории и на территории России», – говорит Червинский.
По его словам, для ликвидации на Украину заехал человек с казахстанским паспортом, у которого была вся информация о распорядке дня объекта, но первая попытка была неудачной, поскольку ССОшник не стал выходить из машины, когда ему специально пробили колесо, а поехал на сервис.
«Но через четыре дня он вышел из спортзала, этот сотрудник, подошел к своему автомобилю, открыл багажник, вложил спортивную сумку. К нему подошел человек сзади, выстрелил в висок и пошел назад. И через два дня он уехал из Украины. И после этого случая я понял, что у нас вообще ничего не работает», – делится страхами Червинский.
