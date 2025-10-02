Всплыла история ликвидации важного украинского ССОшника

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 18:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1420
 
Российские спецслужбы ликвидировали сотрудника украинских Сил специальных операций, причастного к проведению акций на территории РФ.

Об этом в эфире «Киев FM» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он тоже был в подразделении специальных действий, которое организовывало мероприятия на оккупированной территории и на территории России», – говорит Червинский.

По его словам, для ликвидации на Украину заехал человек с казахстанским паспортом, у которого была вся информация о распорядке дня объекта, но первая попытка была неудачной, поскольку ССОшник не стал выходить из машины, когда ему специально пробили колесо, а поехал на сервис.

«Но через четыре дня он вышел из спортзала, этот сотрудник, подошел к своему автомобилю, открыл багажник, вложил спортивную сумку. К нему подошел человек сзади, выстрелил в висок и пошел назад. И через два дня он уехал из Украины. И после этого случая я понял, что у нас вообще ничего не работает», – делится страхами Червинский.

