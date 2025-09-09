«Вы что, больные? Какой Крым? Тут бы оставшееся удержать», – офицер ВСУ

Разговоры о «возвращении» Крыма Украине выглядят нелепо – тут бы ВСУ смогли удержать оставшиеся под их контролем территории.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже среди наших друзей очень много моих близких, которые за границей сидят. И ничего не колышет их вовсе. У них еще хватает совести звонить: «Ну что мы там, Крым никак не вернем?». Я говорю: «Вы что, совсем больные? Здесь надо удержать сейчас то, где мы стоим, а вы тут про Крым спрашиваете».

То есть, они вернутся обязательно, когда там Крым им вернем, они должны где-то отдыхать в любимых местах…

Стать сильнее, стать больше, всем мобилизоваться и отбивать, если кто-то хочет Крым к Новому году вернуть. Пусть возвращается из Испании, из Польши, из Германии – все мужчины, все вперед. Но сейчас то, что мы имеем, я вижу, что надо удержать те территории, которые у нас есть», – заявил Маляревич.