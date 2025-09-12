«Вы сами роете себе яму!» – политолог-русофоб грязно обругал упёртых нацистов – фанатов УНР

С вездесущими упоротыми «идиотами» в украинских эфирах не нужно никакой «российской пропаганды», они прекрасно работают на развал Украины сами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы сами себе роете яму. Это и есть работа пятой колонны на раскол общества и на то, чтобы Украина проиграла в этой войне в формате полного фиаско. В формате кольца фронтов УНР. Они же любят УНР и с утра до вечера героизируют всех этих идиотов. Умные люди там тоже были, но в массе своей это были просто импотенты такие же и идиоты, которые, в конце концов, просрали возможности, которые появились после Февральской революции. И вот, они дрочат, дрочат, дрочат на это всё. Ну, что вы на выходе хотите получить? Это отвратительный и отравляющий дискурс. Это то, что даёт возможности Орбану и другим европейским политикам или тем же самым россиянам говорить о том, что Украина разделена, что у неё есть проблемы. Вот, россиянам нужен какой-то персонаж, какой-то дискурс, какие-то идиоты, которых можно достать и использовать, и они сами вылезают. И их используют и говорят: ну, мы же говорили, что есть проблема, вот она, действительно есть», – негодовал Романенко.