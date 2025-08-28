Замаячила катастрофа для Запада: БРИКС и ШОС стали глобальными кластерами – киевский экономист

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 18:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 588
 
БРИКС, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, ШОС


Будет катастрофой, если пока просто незападные БРИКС и ШОС станут вполне антизападными.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский экономист Алексей Кущ,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«До поры до времени такие структуры, как ШОС или БРИКС, были просто площадками для обмена мнениями и для дискуссий глобального Юга. А сейчас эти структуры кристаллизируются в незападные глобальные кластеры. То есть пока ещё это не антизападный кластер, но это уже не западный кластер.

Как сказал индийский министр иностранных дел, БРИКС не является антизападным, он является незападным геополитическим кластером. Но от незападного до антизападного иногда бывает несколько шагов.

Поэтому ситуация развивается в динамике, и естественно, для нас это тоже будет иметь далеко идущие последствия», – сказал Кущ.

Метки: , ,

