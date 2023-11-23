Запад согласился с Залужным: Победить Россию не получается

Характер вооружений, обещанных Украине во время визитов западных представителей в предыдущие дни, говорит о том, что Запад принял сторону главкома ВСУ Валерия Залужного и переводит Украину в оборону.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня речь не столько о шухере, сколько о смене приоритетов в войне. То есть, если на протяжении целого года говорилось о наступательных операциях, то, судя по тем видам вооружения, которые озвучены уже американской и немецкой стороной, которые передают Украине, Украина будет переходить именно к оборонной тактике, активной обороне, поскольку ни системы ПВО, ни другие виды вооружений, которые передаются Украине, не являются наступательными по своей сути», – сказал эксперт.

«Это – концепция, которую защищал Залужный на протяжении длительного времени. Его статья в The Economist была посвящена именно этому – что необходимо переходить к обороне, если не удалось контрнаступление. Но в этом он расходился как раз с президентом Зеленским. Зеленский продолжал настаивать на том, что нам необходимы именно наступательные операции, что необходимо настоящее контрнаступление, необходимо показать Западу, что мы можем, у нас есть еще порох в пороховницах и так далее, и так далее. Ради этого был затеян плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра и прочие действия, которые не привели к конкретным успехам, не дали возможности превратиться в фактор, а не факт военных действий. В любом случае, визиты министров обороны США и Германии должны дать такой посыл», – заявил Бондаренко.