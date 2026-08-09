«США могут отдать нам всю свою ПВО – всё равно бесполезно против русских ракет» – половник СБУ
Украине невозможно полностью закрыть небо от российских ракет – даже если Запад отдаст свои системы ПВО, это лишь на время улучшит ситуацию.
Об этом на своём канале заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу путей как решить эту проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке – всё равно бы пробивали.
Потому что эффективность системы ПВО против баллистики – 80-90%. То есть из 10 ракет одна пролезет.
К тому же, российские ракеты летят с очень огромной скоростью. К тому же они сверху летят, под 90 градусов, а это какой импульс и какая кинетическая энергия», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что у американских ПВО тоже очень много слабых мест – например, у «Пэтриотов» большая слепая зона.
«Ракеты-перехватчики вылетают не горизонтально, а по настильной территории, а потом они должны сделать соответствующий маневр.
И даже если головкой наведения захватит, то она просто не сможет совершить такой маневр, и из-за перегрузки просто развалиться в воздухе. Поэтому я не знаю, как это решить», – добавил он.
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