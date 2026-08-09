«США могут отдать нам всю свою ПВО – всё равно бесполезно против русских ракет» – половник СБУ

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Украине невозможно полностью закрыть небо от российских ракет – даже если Запад отдаст свои системы ПВО, это лишь на время улучшит ситуацию.

Об этом на своём канале заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу путей как решить эту проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке – всё равно бы пробивали. Потому что эффективность системы ПВО против баллистики – 80-90%. То есть из 10 ракет одна пролезет. К тому же, российские ракеты летят с очень огромной скоростью. К тому же они сверху летят, под 90 градусов, а это какой импульс и какая кинетическая энергия», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что у американских ПВО тоже очень много слабых мест – например, у «Пэтриотов» большая слепая зона.