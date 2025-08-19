Зеленский легитимен, как любой узурпатор – Данилин

России лучше подписывать мирный договор не с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским, а с командованием ВСУ.

Об этом депутат политолог Борис Межуев заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается легитимности-нелегитимности, мне кажется, если такого рода серьезные решения будут приняты, честно говоря, лучше, чтобы с украинской стороны их принимало военное руководство. Я не знаю, кто будет его представлять. Но военному руководству веришь в этом смысле больше, потому что тот бэкграунд, который есть у нынешнего руководства, начиная с неисполнения Минских соглашений и заканчивая свертыванием Стамбульских соглашений, делает его не очень убедительным», – рассуждал Межуев.

Ему возразил коллега Павел Данилин.

«В настоящее время Зеленский является одновременно диктатором и узурпатором. К сожалению, нет никаких препятствий к заключению международных договоров с узурпаторами и диктаторами. Об этом нам говорит история 20 века. Чили те же самые заключали договора налево и направо. Никого не смущало, что они заключают договор с узурпатором и диктатором», – сказал Данилин.

