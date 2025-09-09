«Зеленский не проведёт выборы, пока не вернёт Крым, то есть никогда» – укро-майданщик

Если бы японцы были такие же хитрые, как Зеленский, они бы все 80 лет после поражения во Второй мировой войне могли бы не проводить выборы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У власти желание быть пожизненной. Власть приняла хитрое решение, и есть формальное постановление Рады, что она пожизненна. С формально-юридических оснований, президент чистый, не он отменил свои выборы. Рука руку моет, это сделала Рада. Она приняла постановление, что выборы во время войны невозможны. Не просто во время войны, а выборы состоятся, «когда будет устойчивый и справедливый мир». Как вы думаете, если будет условное трамповское перемирие (надеюсь, не будет, там условия пророссийские), это означает заморозку линии фронта, и де-факто оккупация продолжается в Крыму. Мир есть, а Симферополь остаётся оккупированным. Хоть один человек на Украине скажет, что это справедливый мир? А есть постановление: «нет справедливого мира – нет выборов», – указал Доний.