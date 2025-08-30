Зеленский обозлил миллионы, разрешив выезд молодняка за границу
Режим Зеленского разрешил выезд за границу молодым людям до 22 лет, рассчитывая поднять рейтинги власти – на случай возможной заморозки конфликта и проведения выборов. Однако такой шаг резко ослабляет обороноспособность страны.
Об этом заявил экс-командующий Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это событие они могут использовать, когда закончится война под лозунгом: «Мы сохранили будущее Украины, голосуйте за нас», – сказал генерал.
По его словам, в итоге за власть проголосуют не только эта молодежь, но и их родственники.
«А вот в относительно поднятия уровня обороноспособности – возможной части, которая могла быть мобилизована и пополнить ряды наших сил на фронте – более вредного нет решения. Власть думает не о победе в войне против России, а в первую очередь думает о победе на выборах, которые она себе уже в голове изобразила», – негодует Кривонос.
План Зе-офиса не сработает, уверена Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины.
«Почему-то все твердят, что разрешение выезда юношам от 18 до 22 лет связано с попыткой Зеленского поднять рейтинг перед выборами. Чтобы понять ошибочность этого утверждения, достаточно посмотреть и почитать соцсети украинских военных. Их возмущению нет предела…
Очень популярный украинский военных «Снайпер» возмущается, что добровольцев этого же возраста даже не пускают в отпуск, а их сверстники теперь свободно хвастаются пересечением границы. Злятся и родители тех, кому уже исполнилось 23 года. Их дети уже не могли свободно выехать с 2022 года, поскольку им было 19-20 лет, и теперь пролетели со свободой выезда.
Всего тех, кто может воспользоваться этой поблажкой, не больше 300-350 тысяч… А возмущенных военных, которые чувствуют себя крепостными, и запертых в своих домах потенциальных жертв ТЦК – миллионы. Так что прирост электоральных баллов Зеленского очень сомнителен», – пишет Шеслер.
