Режим Зеленского разрешил выезд за границу молодым людям до 22 лет, рассчитывая поднять рейтинги власти – на случай возможной заморозки конфликта и проведения выборов. Однако такой шаг резко ослабляет обороноспособность страны.

Об этом заявил экс-командующий Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это событие они могут использовать, когда закончится война под лозунгом: «Мы сохранили будущее Украины, голосуйте за нас», – сказал генерал.

По его словам, в итоге за власть проголосуют не только эта молодежь, но и их родственники.

«А вот в относительно поднятия уровня обороноспособности – возможной части, которая могла быть мобилизована и пополнить ряды наших сил на фронте – более вредного нет решения. Власть думает не о победе в войне против России, а в первую очередь думает о победе на выборах, которые она себе уже в голове изобразила», – негодует Кривонос.

План Зе-офиса не сработает, уверена Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины.