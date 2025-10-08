Зеленский вновь пытается надуть сумасбродного Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский, заявивший после последних результативных ударов по Украине о необходимости воздушного перемирия, преследует совсем другую цель, чем это может показаться на первый взгляд.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заметил, что ряд российских экспертов ошибочно восприняли заявление Зеленского в духе «Украина сдаётся».

«Но это не так. Заявление президента Украины о готовности на одностороннее перемирие в воздухе – это прежде всего попытка обыграть Трампа в очередной раз. Сказать: смотрите, мы, Украина, даже готовы на одностороннее перемирие пойти. Конечно, в той сфере, в которой Россия имеет явное преимущество. Сейчас мы готовы пойти. Вот мы хотим мира, они не хотят мира, они не хотят переговоров. Это на фоне того, что Трамп сейчас занят шатдауном, Израилем, многими другими вопросами в США. Это попытка вернуть внимание Трампа к Украине и ещё раз подчеркнуть, что Украина занимает продуктивную роль. Это не сигнал Москве», – объясняет логику украинского диктатора Бортник.

Он говорит, что если бы такое заявление прозвучало до последних ударов, «которые нанесли серьезный ущерб ВПК, украинской экономике», то его можно было бы расценивать как кардинальную смену позиции.

По словам эксперта, сейчас Украина не стоит перед лицом поражения.