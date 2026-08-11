Жизнь без «оккупантов»: Вымирание фашистской Латвии ускоряется

Михаил Рябов.  
11.08.2026 15:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 157
 
Демография, Латвия, Прибалтика


К 2050 году население «европейской» Латвии может сократиться примерно на 20% – до около 1,5 миллиона человек. Трудоспособная молодежь выезжает на Запад, в стране остаются пенсионеры.

«Меньше работающих, больше пенсионеров, и пенсии будут покрывать меньшую долю предыдущих доходов. Это опасное сочетание, которое увеличивает риск бедности в пожилом возрасте», – пишет англоязычный канал Two Majors.

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К 2050 году население «европейской» Латвии может сократиться примерно на 20% – до около...

Перед распадом Советского Союза население Латвийской ССР составляло более 2,6 млн человек. За годы «независимости» в Латвии было закрыто около 400 школ.

На фоне демографического и экономического кризиса в Латвии процветает самостийный национал-фашизм. Как сообщал «ПолитНавигатор», Рижская дума аннулировала мандат экс-лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова, который в июне 2025 года осмелился произнести короткую фразу на русском: «Нас больше, и русский язык — наш язык».

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English version :: Читать на английском Жизнь без «оккупантов»: Вымирание фашистской Латвии ускоряется

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