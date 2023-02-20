«24-й год – самое вероятное» – Кедми рассказал о сложностях с поставкой Леопардов

Американские танки «Абрамс» поступят на Украину только к концу следующего года, если вообще поступят.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Реально на Западе нет тяжелых вооружений, чтобы сегодня поставить Украине в серьезных размерах, которые повлияют на развитие событий на поле боя. «Абрамсы» не появятся на Украине до конца следующего года в лучшем случае. Кроме всего прочего они не подходят для ведения боев на Украине: ни по рельефу, ни по почве, ни по дорогам, ни по чему. Это танк не для этой войны. Так что разговоры о том, что «Абрамсы» придут на Украину и спасут ее, это просто пустая пропаганда, которой заменяют реальные действия», – сказал Кедми.

Реально поступить на Украину могут только немецкие танки «Леопард», и только старой модификации.

«Единственные танки, которые Украина может получить сейчас, это две роты «Леопард-2». Больше у них нет. Все остальные танки «Леопард-1» законсервированы. Расконсервировать их и привести в рабочее состояние займет несколько месяцев. Подготовить экипажи для этих танков – несколько месяцев. Подготовить воинские соединения, которые могут использовать эти танки…

Танковые войска – это не просто сел и поехал. Надо подготовить и командиров танков, и командиров танковых взводов, рот, батальонов на новых танках. Это история на несколько месяцев. И сегодня пока Германия не может это сделать. Танки «Леопард-1» могут появиться в небольшом количестве (4 батальона, 180 танков) к концу года. «Леопард-1» – это старый танк на уровне Т-62, Т-64. Он уступает даже Т-72 первому варианту. То есть поставлять эти танки – это сложная проблема», – сказал Кедми.