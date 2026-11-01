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То, что при эвакуации из заблокированных ВСУ Алёшек в Херсонской области среди перешедших на украинскую сторону не было ни одного человека призывного возраста, это тревожный звонок для Киева.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просматривал видео, походу это правда, мужчин призывного возраста среди тех, кто вернулся в Украину, нет. Они либо остались в Алёшках в надежде как-то куда-то выбраться, либо эвакуировались в Россию с целью оттуда выехать в третью страну или остаться, собственно, в России. И это очень и очень тревожный звоночек для нашей власти. В то же время гуманитарная миссия в Алёшках продемонстрировала, что достичь мира и остановить эту каинову войну легко. Было бы желание и политическая воля, и никаких проблем не будет», – сказал националист.

При этом, комментируя интервью, где Зеленский возмущается, что Трамп в отношениях с Путиным «не осуждает агрессию РФ, что очень нужно Киеву», Мосийчук опять вернулся к теме Алёшек.

«Я такую логику наблюдал у критиков Лубинца, его общения с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Слишком близко стоят, слишком любезно говорят, слишком улыбаются друг другу. А это враг, а это цель. Нет, Лубинец должен был одеть футболку с надписью «Киевский режим»! То же самое с Трампом. Если вы хотите, чтобы он был посредником при переговорах с Путиным, вы же не требуете от него, чтобы он его членососил, обзывал, оскорблял изобличал? Тогда никакого мирного трека не будет, забудьте. Походу Зеленский это и видит, и это между строк и прочиталось в этом заявлении», – рассуждал Мосийчук.

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