«Мы сами сделали себя идиотами!» – майданный философ
Постмайданная власть внесла критические противоречия в основополагающие документы страны – Конституцию и Декларацию о независимости.
Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы внесли в преамбулу Конституции курс в ЕС и НАТО. А в Декларации о независимости написано: безъядерность, нейтральность и безблоковость.
Безблоковость убрали в 2015 году в спокойном, тихом голосовании в Верховной раде под руководством Парубия и Порошенко. И никто даже эту тему не подымал.
Право предполагает, что если у вас что-то меняется, вы не должны закладывать противоречия, как минимум, в Конституцию. У вас могут быть противоречия между законами, их разрешит суд, основываясь на Конституции», – сказал Дацюк.
«Но если у вас противоречия в Конституции, рано или поздно вы получите сегодняшнюю ситуацию, когда враг с вами воюет и постоянно с иронией, как Путин это любит, спрашивает: ребята, так на чем будем вести разговор о мире – на вашей Декларации о независимости или на вашей преамбуле к Конституции?
Конституция-то ссылается на Декларацию. То есть, мы имеем не бледный вид – мы имеем вид идиотов, которые заложили противоречия во внутрь базовой системообразующей Конституции и Декларации. Мы – идиоты, которые до сих пор не могут этого понять», – возмущался философ.
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