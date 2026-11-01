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Постмайданная власть внесла критические противоречия в основополагающие документы страны – Конституцию и Декларацию о независимости.

Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы внесли в преамбулу Конституции курс в ЕС и НАТО. А в Декларации о независимости написано: безъядерность, нейтральность и безблоковость. Безблоковость убрали в 2015 году в спокойном, тихом голосовании в Верховной раде под руководством Парубия и Порошенко. И никто даже эту тему не подымал. Право предполагает, что если у вас что-то меняется, вы не должны закладывать противоречия, как минимум, в Конституцию. У вас могут быть противоречия между законами, их разрешит суд, основываясь на Конституции», – сказал Дацюк.