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Запад якобы спит и видит, как бы поскорее закончить войну на Украине.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миф, существующий в Украине, что американцам выгодна долгая война в Украине, европейцам выгодна, что они воюют с Россией нашими руками. И русские подпитывают эту историю. Я вас уверяю, если бы американцы и европейцы могли остановить эту войну в 22м году, они бы это сделали, перекрестились и сказали бы: «Все, давайте теперь делать все, чтобы это больше не повторялось», – вещал Кулеба.

Он вспоминает, что осенью 2022 года тогдашний председатель американского Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что война в тупике и нужно искать возможности мира.

«Его в Америке подвергли критике за это определенные люди, но в принципе все понимали. А потом американцы уже начали приходить к нам и говорят: «А что дальше?». Это конец 2022 года. А наши говорят: «А дальше – большое решающее контрнаступление, битва, которая все решит», – рассказал экс-министр.

По его словам, после этого, с января 2023 года начались массовые поставки оружия на Украину и подготовка бригад наступления за границей.