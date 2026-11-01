Признание Кулебы: Украина подставила Запад, пообещав ему «битву, которая всё решит»
Запад якобы спит и видит, как бы поскорее закончить войну на Украине.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Миф, существующий в Украине, что американцам выгодна долгая война в Украине, европейцам выгодна, что они воюют с Россией нашими руками. И русские подпитывают эту историю.
Я вас уверяю, если бы американцы и европейцы могли остановить эту войну в 22м году, они бы это сделали, перекрестились и сказали бы: «Все, давайте теперь делать все, чтобы это больше не повторялось», – вещал Кулеба.
Он вспоминает, что осенью 2022 года тогдашний председатель американского Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что война в тупике и нужно искать возможности мира.
«Его в Америке подвергли критике за это определенные люди, но в принципе все понимали. А потом американцы уже начали приходить к нам и говорят: «А что дальше?». Это конец 2022 года. А наши говорят: «А дальше – большое решающее контрнаступление, битва, которая все решит», – рассказал экс-министр.
По его словам, после этого, с января 2023 года начались массовые поставки оружия на Украину и подготовка бригад наступления за границей.
«И они бросились помогать нам проводить решающую битву. А когда, к сожалению, контрнаступление сложилось не так, как ожидалось, то на тот момент уже откровенно партнеры за кулисами говорили: «Так что, когда, когда переговоры?». Но уже Путину не требовались переговоры», – заявил Кулеба.
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