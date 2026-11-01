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Некоторые западные политики, которых относили ранее к антироссийским ястребам, поумерили свой пыл.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пока не вижу ни малейших предпосылок, чтобы Европа как-то встряла в формат мирного урегулирования. Ни Соединённые Штаты, ни Россия не склонны пускать европейцев к столу. И более того, я скажу, что у меня такое ощущение, что Трамп вполне сознательно играет на ослабление Евросоюза», – сказал Золотарев.

Он считает, что ряд европейских стран, осознав, что на США надеяться нет смысла, начали решать вопросы безопасности сепаратно, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии, позвонившие Владимиру Путину.

«Это показывает, что страны, особенно которые граничат с Россией, прекрасно понимают, что в случае чего они первыми попадут под раздачу. У Финляндии весьма травматичный опыт Зимней войны», – отметил эксперт.

По его словам, в Финляндии помнят, что нейтральный статус и особые отношения с СССР в свое время позволили стране достичь высоких социально-экономических стандартов.