Золотарев: «Финны и норвежцы торопятся включить заднюю, опасаясь первыми попасть под раздачу»
Некоторые западные политики, которых относили ранее к антироссийским ястребам, поумерили свой пыл.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я пока не вижу ни малейших предпосылок, чтобы Европа как-то встряла в формат мирного урегулирования. Ни Соединённые Штаты, ни Россия не склонны пускать европейцев к столу. И более того, я скажу, что у меня такое ощущение, что Трамп вполне сознательно играет на ослабление Евросоюза», – сказал Золотарев.
Он считает, что ряд европейских стран, осознав, что на США надеяться нет смысла, начали решать вопросы безопасности сепаратно, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии, позвонившие Владимиру Путину.
«Это показывает, что страны, особенно которые граничат с Россией, прекрасно понимают, что в случае чего они первыми попадут под раздачу. У Финляндии весьма травматичный опыт Зимней войны», – отметил эксперт.
По его словам, в Финляндии помнят, что нейтральный статус и особые отношения с СССР в свое время позволили стране достичь высоких социально-экономических стандартов.
«Предшественник Стубба не раз и в Москву ездил, и на русском неплохо говорил, насколько я помню. Поэтому, я думаю, что финский дипстейт, а он наверняка присутствует, как-то повлиял.
Ведь было заметно, что Стубб занимает более радикально проевропейскую позицию и многие его причисляли к ястребам. А тут такая радикальная смена риторики в течение короткого времени.
И заметьте, даже финские медиа поумерили пыл. Одно дело, как говорится, европейская солидарность, а другое дело – безопасность страны. И мне кажется, второе перевешивает первое. Здесь финны и норвежцы подходят предельно прагматично», – считает Золотарев.
English version :: Читать на английском Золотарев: «Финны и норвежцы торопятся включить заднюю, опасаясь первыми попасть под раздачу»