«Мы потеряли достоинство и стали наёмниками Запада!» – философ-майданщик
Украина не сможет достигнуть ни одной из своих заявленных целей, но продолжает воевать, потому что киевский режим отдал страну и народ в найм Западу.
Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы воюем 12 лет, какие цели войны? Стратегии нет. Потому что, когда все говорят, что мы будем воевать, пока Россия не развалится – это смешно.
Отбить территории? Ну, вряд ли. С постоянно уменьшающимися ресурсами, и Россия доводит основные города (Киев, Днепр, Харьков, Одессу) до дисфункции. Воевать с дисфункцией таких важных городов – это очень большой риск», – сказал Дацюк.
Он возмутился, что Украина фактически стала страной-наёмником нескольких западных стран, захотевших повоевать с Россией.
«Была коалиция «желающих и решительных», и куда-то она пропала. Нет больше желающих и решительных.
А есть те, кто пытается за свои деньги нанять Украину, чтобы она подольше сопротивлялась России. Ребята, но это про другое!
Это уже не про достоинство. Это про политический контракт, в котором участвует целая страна. Народ, который не спросили. Ребята, это про другое. То есть, мы теперь не за независимость воюем, мы теперь – передний край, чтобы Европа успела приготовиться к войне.
Ну, ребята, это другая постановка вопросов. Это уже не про независимость, где вы пишете, что если мы прекратим сопротивляться, то Украина закончится?
Ребята, Украина закончится не потому, сопротивляемся мы или нет, а потому что элита не делает дело, которое она должна делать, поэтому Украины не будет», – возмущался философ.
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