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Украина не сможет достигнуть ни одной из своих заявленных целей, но продолжает воевать, потому что киевский режим отдал страну и народ в найм Западу.

Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы воюем 12 лет, какие цели войны? Стратегии нет. Потому что, когда все говорят, что мы будем воевать, пока Россия не развалится – это смешно. Отбить территории? Ну, вряд ли. С постоянно уменьшающимися ресурсами, и Россия доводит основные города (Киев, Днепр, Харьков, Одессу) до дисфункции. Воевать с дисфункцией таких важных городов – это очень большой риск», – сказал Дацюк.

Он возмутился, что Украина фактически стала страной-наёмником нескольких западных стран, захотевших повоевать с Россией.