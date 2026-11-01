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Для Британии крайне важно, чтобы ее агенты продолжали работать в России, а не бежали за границу.

Об этом в интервью литовскому изданию «Делфи» заявил экс-глава британской разведки МИ5 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент единственное, что мы можем с уверенностью сказать о путинской России, это то, что внутри руководства царит огромное разногласие. И я имею в виду, что война в Украине – это полная катастрофа для России», – уверял Дирлав.

Ведущий заметил, что это катастрофа и для Украины.

«Для Украины это ужасно, но я сейчас говорю только о разведке, а не о моральной оценке войны. Это идеальные условия для вербовки высокопоставленных разведывательных источников в России, потому что будут массовые разногласия по поводу того, что делает Путин, и это лишь размышление о человеческом поведении. Вопрос в том, насколько у вашей службы хорошая позиция, достаточно ли она сильна, чтобы воспользоваться этими возможностями. Я не говорю больше, но если бы мне пришлось сделать прогноз, я бы сказал, что, вероятно, с точки зрения разведки, на данный момент мы находимся в сильной позиции», – считает экс-глава британской разведки.

Ему напомнили об известных перебежчиках вроде Митрохина, Резуна.