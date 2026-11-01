Экс-глава МИ5: «Сложились идеальные условия для вербовки высокопоставленных агентов в России»
Для Британии крайне важно, чтобы ее агенты продолжали работать в России, а не бежали за границу.
Об этом в интервью литовскому изданию «Делфи» заявил экс-глава британской разведки МИ5 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«На данный момент единственное, что мы можем с уверенностью сказать о путинской России, это то, что внутри руководства царит огромное разногласие. И я имею в виду, что война в Украине – это полная катастрофа для России», – уверял Дирлав.
Ведущий заметил, что это катастрофа и для Украины.
«Для Украины это ужасно, но я сейчас говорю только о разведке, а не о моральной оценке войны. Это идеальные условия для вербовки высокопоставленных разведывательных источников в России, потому что будут массовые разногласия по поводу того, что делает Путин, и это лишь размышление о человеческом поведении.
Вопрос в том, насколько у вашей службы хорошая позиция, достаточно ли она сильна, чтобы воспользоваться этими возможностями. Я не говорю больше, но если бы мне пришлось сделать прогноз, я бы сказал, что, вероятно, с точки зрения разведки, на данный момент мы находимся в сильной позиции», – считает экс-глава британской разведки.
Ему напомнили об известных перебежчиках вроде Митрохина, Резуна.
«Конечно, хорошо, если такой человек появляется, но вообще-то в перебежчиках нет потребности. Вам нужно, чтобы они оставались на своих местах», – заявил Дирлав.
English version :: Читать на английском Экс-глава МИ5: «Сложились идеальные условия для вербовки высокопоставленных агентов в России»