«А то двести лет не простим» – нацисты в Киеве призывают белорусов к терактам и перевороту

Вадим Москаленко.  
12.01.2023 21:19
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


В центре Киева два брата-нациста Владимир и Руслан Кошовенко, вооружившись флагом белорусских гитлеровских коллаборационистов и бандеровской тряпкой, призвали белорусский народ к организации терактов и переворота.

Соответствующий сюжет в своём видеоблоге опубликовал неонацист Владимир Кошовенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В центре Киева два брата-нациста Владимир и Руслан Кошовенко, вооружившись флагом белорусских гитлеровских коллаборационистов...

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«Лукашенко – враг как ваш, так и наш. Он раб Московии, клятого Кремля. Они своих топят в крови, хотят и вас втянуть в братоубийственную войну. Не идите», – вещал Кошовенко.

Братья призвали белорусов восстать против своего президента и устроить переворот, чтобы помочь Украине.

«А то лет двести мы вам точно этого не простим. Потому не идите против Украины, устраиваете диверсии в своей стране, сбрасываете свою власть и российских военных», – сказал нацист.

После чего братья перешли к угрозам, пообещав, что «не будут щадить» никого, ступившего на территорию Украины.

«Вы умоетесь кровью, наша земля будет усеяна вами. Этого бы не хотелось, потому создавайте диверсионные группы, валите так называемый режим Лукашенко, а на самом деле режим Путина», – призывал Кошовенко.

«Мы верим, что плечом к плечу будем валить Московию. Она расчленится.

И если всё-таки получится так, что вы ступите на нашу территорию с оружием – разворачивайтесь, и вместе валим московитов и всю ту нечисть», – добавили братья-нацисты.

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