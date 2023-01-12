«А то двести лет не простим» – нацисты в Киеве призывают белорусов к терактам и перевороту
В центре Киева два брата-нациста Владимир и Руслан Кошовенко, вооружившись флагом белорусских гитлеровских коллаборационистов и бандеровской тряпкой, призвали белорусский народ к организации терактов и переворота.
Соответствующий сюжет в своём видеоблоге опубликовал неонацист Владимир Кошовенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лукашенко – враг как ваш, так и наш. Он раб Московии, клятого Кремля. Они своих топят в крови, хотят и вас втянуть в братоубийственную войну. Не идите», – вещал Кошовенко.
Братья призвали белорусов восстать против своего президента и устроить переворот, чтобы помочь Украине.
«А то лет двести мы вам точно этого не простим. Потому не идите против Украины, устраиваете диверсии в своей стране, сбрасываете свою власть и российских военных», – сказал нацист.
После чего братья перешли к угрозам, пообещав, что «не будут щадить» никого, ступившего на территорию Украины.
«Вы умоетесь кровью, наша земля будет усеяна вами. Этого бы не хотелось, потому создавайте диверсионные группы, валите так называемый режим Лукашенко, а на самом деле режим Путина», – призывал Кошовенко.
«Мы верим, что плечом к плечу будем валить Московию. Она расчленится.
И если всё-таки получится так, что вы ступите на нашу территорию с оружием – разворачивайтесь, и вместе валим московитов и всю ту нечисть», – добавили братья-нацисты.
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