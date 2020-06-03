«Агент Газпрома» высказался за выход Белоруссии из ОДКБ

03.06.2020, Москва, Елена Острякова

Претендент на статус кандидата в президенты Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико, которого почему-то считают ставленником России, высказался за выход его страны из ОДКБ.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь входит в ОДКБ, и понятно, что существует куча международных соглашений, из которых в один день не выйдешь.

Моя позиция по отношению к Беларуси: может, не удастся это сделать после победы, в течение одного или двух сроков, но я бы очень хотел видеть Беларусь нейтральной страной», – сказал Бабарико.

Он также не стал отрицать целесообразность интеграции с ЕС, только оговорился, что нужно это делать – как Польша, а не как Украина.

Бабарико занимал пост председателя правления Белгазпромбанка, акционером которого является российский «Газпром». Он подал в отставку, когда решил баллотироваться.