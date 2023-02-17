Американский генерал, обещавший взятие Крыма, озвучил худший сценарий для Украины

Анатолий Лапин.  
17.02.2023 15:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Рано или поздно США могут потерять желание вливать миллиарды долларов в помощь Украине и заявить об окончании поддержки. Это будет худшим сценарием для Киева, к тому же, развяжет руки не только Москве, но и Пекину.

С таким предостережением в эфире «Немецкой волны» выступил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, известный своими предсказаниями о способности ВСУ при помощи Запада захватить Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно США могут потерять желание вливать миллиарды долларов в помощь Украине и...

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«В худшем случае Запад потеряет желание поддерживать, на что, конечно, надеется Кремль. Что мы скажем: «Мы просто больше не можем этого делать». А это тупиковая ситуация, это был бы самый худший сценарий, потому что тогда бы Россия была вознаграждена за свои тысячи военных преступлений, их агрессию, нарушение международного права, нарушение суверенитета. И тогда, конечно, китайцы увидят, что мы недееспособны», – заявил Ходжес.

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