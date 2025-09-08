Американский генерал огорчил укро-патриотов: Для Трампа вы как сделка с недвижимостью

Дональда Трампа волнует Украина лишь с точки бизнеса, но не идеологии.

Об этом в эфире видеоблога «Война и политика 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что идея украинского суверенитета, идея о том, что Украина – это государство так уж важна для них. У меня нет ощущения, что это для них так важно, потому что они говорят, что Украине придется отдать часть своей территории, и, знаете, у России есть обоснованные претензии…

Они думают об этом как о сделках с недвижимостью на Манхэттене или о полезных ископаемых, доступе к ним и оружию, продажах, – вот, что их волнует», – заявил Ходжес.