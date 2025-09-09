Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последние воздушные удары ВС РФ являются демонстрацией всей «коалиции желающих», что будет с командными пунктами иностранных контингентов на Украине.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то числе, как считает Макгрегор, таким предупреждением стал «карательный удар» по украинскому кабмину.

«Единственной страной, которая отправила туда войска, присягнула на верность украинскому государству и погибла в большом количестве за украинское государство, были поляки. И теперь поляки, по крайней мере, протрезвели настолько, что новый президент говорит, что больше не будет польских солдат против России на Украине. Это хорошо. Но в конечном счёте, никто не хочет умирать на Украине. Люди во Франции, Германии, Австрии или любой другой стране не заинтересованы в том, чтобы пройти тысячи миль на восток, чтобы сразиться с российской армией. Это самая большая ошибка, какую можно совершить», – сказал полковник.