Американский военный обвинил Украину во вмешательстве в выборы президента США

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские агенты под руководством Джорджа Сороса и Джо Байдена в 2017 году активно вмешивались в выборы президента США.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга морской пехоты США в отставке Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Украине в 2014 году началась война, что сделали Обама и Байден? Когда вам нужно было летальное оружие, почему Байден тогда не дал его? Они вам прислали списанные из армии США носки и одеяла. Только когда к власти пришёл Трамп, Украина получила помощь. Причём Украина была не лояльна, а вмешивалась в выборы.

Ваш молодой дипломат, который сегодня всё рассказывает, сейчас находится в Америке и даёт показания. Посол США на Украине в этом участвовал, и Сорос в этом был замешан. Посольство США имело дело с Соросом и властью. Сын Байдена был на Украине, и сам Байден приезжал и говорил кого уволить и какие расследования не вести. И конечно ваш посол в США ходил и открыто агитировал украинскую диаспору не голосовать за Трампа», – отметил Табах.