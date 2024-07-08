Антикитайские козни аукнулись Украине

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Киев сам испортил свои отношения с Пекином, регулярно обманывая китайских предпринимателей и чиновников. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы удивляемся, почему с Пекином всё идёт так сложно и туго. А там Рябкину [послу Украины в КНР] долго не могли вручить верительные грамоты. Так это надо было долго думать, кого туда отправить послом, чтобы его полгода не могли принять. И эти «три кидка Китая». Китайцы не злопамятные, но, как правило, ничего не забывают», – сказал Золотарев.

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Он подчеркнул, что от личности дипломатов многое зависит в отношениях между странами.

«В любой стране как минимум 30-40% успеха отношений зависит от дипломатов. Сильный посол, который вошёл в политическую среду страны пребывания, который установил добрые отношения, сделать очень и очень дорого», – добавил политолог.