Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский выставляет такие жёсткие условия для переговоров, что никакого мира с этой позицией не добиться.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из России и объявленный террористом в РФ бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил: что и как может закончить войну?

«Прекращение иранского конфликта — важная часть. Физическое здоровье или нездоровье Путина, физическое здоровье или нездоровье Трампа. Два года, которые нужны для того, чтобы были перевыборы. Даже если это будет республиканец, мне кажется, они будут мыслить короче, а не идеей Большого Севера», – ответил Чичваркин.

Отдельно он указал на «совсем неприятный сценарий».

«Это убийство Зеленского и попытка сыграть через тех, кто включится, чтобы был кто-то, с кем можно было договориться на менее жёстких условиях. Потому что Зеленский выставляет, справедливо выставляет достаточно жёсткие условия. Вот. Собственно, вариантов рабочих нет», – добавил иноагент.

Читайте также: Кедми – о Зеленском: «Им попользуются как туалетной бумагой. Собаке – собачья смерть».