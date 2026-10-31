Суда в болгарских территориальных водах были атакованы Британией, которая таким образом пытается повлиять на выборы президента, мобилизуя антироссийский электорат.

Об этом в эфире болгарского видеоканала «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никаких доказательств, кто утопил это судно. Пока нет частей этих морских беспилотников, определить это невозможно. И приходится опираться на косвенные улики.

Один из вопросов – кому это выгодно, и кому это не выгодно? Кому это не выгодно – это, однозначно, России. Кому это выгодно – это Украине и все, которые за ней стоит. Потому что они первые начали кричать, что это Россия.

Второе. Я не помню ни одного случая, когда бы российские морские беспилотники действовали так далеко в Черном море. Они обычно атакуют или с морских беспилотников, или ракетами суда, которые находится в непосредственной близости от Украины и в украинских территориальных водах. Далеко они никогда не заходили.

Они искали в экономических водах Болгарии. Это нетипично для российских действий на Черном море», – сказал Кедми.