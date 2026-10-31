Кедми: Британия топит суда возле Болгарии, чтобы сорвать победу неугодного кандидата

Вадим Москаленко.  
31.10.2026 14:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1343
 
Болгария, Великобритания, Военные преступления, Война, Дзен, Провокации, Украина


Суда в болгарских территориальных водах были атакованы Британией, которая таким образом пытается повлиять на выборы президента, мобилизуя антироссийский электорат.  

Об этом в эфире болгарского видеоканала «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Суда в болгарских территориальных водах были атакованы Британией, которая таким образом пытается повлиять на...

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«Нет никаких доказательств, кто утопил это судно. Пока нет частей этих морских беспилотников, определить это невозможно. И приходится опираться на косвенные улики.

Один из вопросов – кому это выгодно, и кому это не выгодно? Кому это не выгодно – это, однозначно, России. Кому это выгодно – это Украине и все, которые за ней стоит. Потому что они первые начали кричать, что это Россия.

Второе. Я не помню ни одного случая, когда бы российские морские беспилотники действовали так далеко в Черном море. Они обычно атакуют или с морских беспилотников, или ракетами суда, которые находится в непосредственной близости от Украины и в украинских территориальных водах. Далеко они никогда не заходили.

Они искали в экономических водах Болгарии. Это нетипично для российских действий на Черном море», – сказал Кедми.

«Это вполне похоже на ход мысли британцев. А исполнение может быть украинское.

И что еще больше наталкивает на эту мысль – те политические процессы, которые идут сейчас в Болгарии, выборы президента. Как раз удобно попытаться повлиять на эти выборы такими методами.

И нет смысла России именно в это время возбуждать какую-то политическую дискуссию в Болгарии.

А кому это выгодно и кто это мог сделать, и по географии, и по пропаганде, которую пытались развить против этого – все следы ведут в Лондон через Украину», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском Кедми: Британия топит суда возле Болгарии, чтобы сорвать победу неугодного кандидата

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