Организаторы музыкального фестиваля EXIT объявили, что он снова состоится в крепости Петроварадин в Нови Саде в июле 2027 года. В этом году фестиваль впервые с момента основания проходил за пределами Сербии из-за того, что его организаторы открыто поддерживали оппозицию.

Хотя поводом для протестов против Александра Вучича было обрушение козырька на центральном железнодорожном вокзале в Нови Саде 1 ноября 2024 года, это не помешало проведению фестиваля EXIT в 2025 году, когда Брюссель ещё не был готов к смене власти в Сербии, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Организаторы музыкального фестиваля EXIT (изначально EXIT был основан в 2000 году как прозападное студенческое движение, выступавшее против президента Слободана Милошевича) объявили, что соберутся в крепости Петроварадин в Нови-Саде уже в июле следующего года. Они планируют провести «специальное фестивальное мероприятие», а полноценное возвращение фестиваля запланировано на 2028 год. По словам организаторов, после трёх дней празднования исторической победы «по-сербски», они рады подтвердить, что EXIT возвращается домой.

«Мы всегда говорили, что EXIT вернётся, когда в нашу страну вернётся свобода. Благодаря мужеству, решимости и невероятной настойчивости сербских студентов этот момент наконец настал», – заявили организаторы.

Они отметили, что изначально планировалось провести фестиваль в Нови Саде в 2028 году, поскольку подготовка к полномасштабному возвращению заняла бы не менее 18 месяцев. Однако, как подчёркнуто в заявлении, большое количество сообщений поддержки, электронных писем, комментариев и интерес со стороны СМИ показали, что зрители не хотели ждать так долго.

«Поэтому, хотя грандиозное возвращение EXIT запланировано на 2028 год, в июле следующего года мы снова соберемся в Крепости, чтобы отпраздновать СВОБОДУ, ЕДИНСТВО и ЛЮБОВЬ особым мероприятием EXIT, о котором мы скоро расскажем подробнее! Мы услышали ваш призыв. И мы возвращаемся домой», – сказано в заявлении организаторов фестиваля.

EXIT был единственным крупным фестивалем в Сербии, поддержавшим студенческие протесты, продолжающиеся с ноября 2024 года. На фестивале 2025 года выступили многочисленные местные артисты, превратившие его в акцию против президента Сербии Александра Вучича.

С целью усилить недовольство публики, руководство фестиваля в этом году перенесло его проведение в натовскую Черногорию, которая в целом стала одной из баз сербской оппозиции. При этом в традиционные дни проведения EXIT в июле 2026 года на стене Петроварадинской крепости был развёрнут огромный плакат «Студенты побеждают!» (лозунг сформированного и поддержанного Брюсселем оппозиционного «Студенческого списка»).