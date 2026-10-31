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В Киеве скептически оценивают перспективы предстоящих переговоров, где будут участвовать Украина, Россия и США, но не приглашен Евросоюз.

Об этом заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе на проходившем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу никаких больших ожиданий относительно следующего раунда переговоров. Я даже не называла бы это переговорами, а, скорее, коммуникацией. И очень важно, чтобы Европа была представлена за столом, а не в меню этих обсуждений! Для нас очень важно быть с европейцами в этом процессе, поскольку это вопрос и европейской безопасности. Я бы хотела, чтобы вопросы энергетической безопасности настоятельно обсуждались, и прекращение огня по энергетическим объектам. Но я не ожидаю, что это произойдет», – сказала подельница террориста Порошенко.

Скепсис бандеровки относительно переговоров разделил и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Полное и безоговорочное прекращение огня. Нужно постоянно просить пойти на этот шаг. Мало вероятности, что он [Путин] на это пойдет, но наш голос с требованиями этого должен быть намного громче и мощнее», – вещал Волкер.

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