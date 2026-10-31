Бандеровка в Брюсселе: «Европа должна быть за столом переговоров, а не в меню!»

Константин Серпилин.  
31.10.2026 14:05
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Политика, Украина


В Киеве скептически оценивают перспективы предстоящих переговоров, где будут участвовать Украина, Россия и США, но не приглашен Евросоюз.

Об этом заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе на проходившем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве скептически оценивают перспективы предстоящих переговоров, где будут участвовать Украина, Россия и США,...

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«Я не вижу никаких больших ожиданий относительно следующего раунда переговоров. Я даже не называла бы это переговорами, а, скорее, коммуникацией. И очень важно, чтобы Европа была представлена за столом, а не в меню этих обсуждений!

Для нас очень важно быть с европейцами в этом процессе, поскольку это вопрос и европейской безопасности. Я бы хотела, чтобы вопросы энергетической безопасности настоятельно обсуждались, и прекращение огня по энергетическим объектам. Но я не ожидаю, что это произойдет», – сказала подельница террориста Порошенко.

Скепсис бандеровки относительно переговоров разделил и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Полное и безоговорочное прекращение огня. Нужно постоянно просить пойти на этот шаг. Мало вероятности, что он [Путин] на это пойдет, но наш голос с требованиями этого должен быть намного громче и мощнее», – вещал Волкер.

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English version :: Читать на английском Бандеровка в Брюсселе: «Европа должна быть за столом переговоров, а не в меню!»

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