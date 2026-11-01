Отставной ЦРУшник: «Мы непосредственно управляем украинской разведкой»

Игорь Шкапа.  
01.11.2026 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, СБУ, Спецслужбы, Терроризм, Украина, ЦРУ


Украинскими спецслужбами, начиная с 2014 года, управляет ЦРУ. Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку.

В 2007 году он разоблачил программу пыток ЦРУ и стал шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскими спецслужбами, начиная с 2014 года, управляет ЦРУ. Об этом в беседе с норвежским...

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«Мы с вами оба слышали истории о том, что, по сути, именно ЦРУ управляет украинской разведкой. Думаю, это, вероятно, правда, потому что именно это и происходило в прошлом, начиная с того времени, когда ЦРУ управляло южновьетнамской разведкой, когда она еще существовала», – сказал Кириаку.

Он рассказал, что во время одной из своих зарубежных командировок выполнял задание с высокопоставленным офицером, который при нем общался с президентом зарубежной страны и согласовал с ним назначение главы разведки. При этом офицер признал, что на прошлой неделе он таким образом назначил и министра обороны.

Дизен напомнил еще об одной статье – в Washington Post – в которой хвастались, как перестроили всю СБУ и ПВО Украины после свержения Украины.

«Это говорит не Джон, это говорит Организация Объединенных Наций, что Украина — самая коррумпированная страна в мире, или, по крайней мере, в западном мире. И поэтому вам придется продолжать иметь дело с такой коррупцией.

А потом мы в шоке, когда американское оружие, в некоторых случаях тяжелое вооружение, оказывается в руках мексиканских наркокартелей. И потом мы удивляемся, как это вообще могло произойти. Так что план не такой уж и гладкий, как пытается внушить американское правительство», – предупредил Кириаку.

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