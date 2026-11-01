Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На абсолютное большинство европейцев аргументы украинской пропаганды в духе «мы вас защищаем» уже не действуют.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что у власти и многих украинцев было ощущение, что поддержка Запада будет столько, сколько понадобиться.

Кулеба ответил, что это «очень ложное чувство», но говорит, что у власти была несколько иная логика, основанная на том, что Украина, мол, всегда найдет аргументы, как удерживать Запад на своей стороне.

«И что ставки в этой войне для них лишь немного меньше, чем для нас, и соответственно, нас не бросят», – сказал Кулеба.

По его словам, Киев рассчитывал, что Запад будет ощущать российскую угрозу.