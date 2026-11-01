«Хватит болтать об Украине как о «щите Европы». Это уже не работает» – Кулеба

Игорь Шкапа.  
01.11.2026 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1808
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На абсолютное большинство европейцев аргументы украинской пропаганды в духе «мы вас защищаем» уже не действуют.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На абсолютное большинство европейцев аргументы украинской пропаганды в духе «мы вас защищаем» уже не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что у власти и многих украинцев было ощущение, что поддержка Запада будет столько, сколько понадобиться.

Кулеба ответил, что это «очень ложное чувство», но говорит, что у власти была несколько иная логика, основанная на том, что Украина, мол, всегда найдет аргументы, как удерживать Запад на своей стороне.

«И что ставки в этой войне для них лишь немного меньше, чем для нас, и соответственно, нас не бросят», – сказал Кулеба.

По его словам, Киев рассчитывал, что Запад будет ощущать российскую угрозу.

«Я не хочу никого оскорблять, но я всем предлагаю, кто еще это делает, прекратить рассказывать о том, что Украина – это щит Европы. Кроме очень узкого сегмента европейских обществ – никто на эту историю не ведется. Эмоция работает сильно, но коротко. А дальше включается расчет. И поэтому нельзя постоянно давить на эмоцию.

Я понимаю наш порыв это делать, что мы здесь вас героически защищаем, но они всерьез не верят, что их заденет война», – сокрушается Кулеба.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Хватит болтать об Украине как о «щите Европы». Это уже не работает» – Кулеба

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора