«Хватит болтать об Украине как о «щите Европы». Это уже не работает» – Кулеба
На абсолютное большинство европейцев аргументы украинской пропаганды в духе «мы вас защищаем» уже не действуют.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая заметила, что у власти и многих украинцев было ощущение, что поддержка Запада будет столько, сколько понадобиться.
Кулеба ответил, что это «очень ложное чувство», но говорит, что у власти была несколько иная логика, основанная на том, что Украина, мол, всегда найдет аргументы, как удерживать Запад на своей стороне.
«И что ставки в этой войне для них лишь немного меньше, чем для нас, и соответственно, нас не бросят», – сказал Кулеба.
По его словам, Киев рассчитывал, что Запад будет ощущать российскую угрозу.
«Я не хочу никого оскорблять, но я всем предлагаю, кто еще это делает, прекратить рассказывать о том, что Украина – это щит Европы. Кроме очень узкого сегмента европейских обществ – никто на эту историю не ведется. Эмоция работает сильно, но коротко. А дальше включается расчет. И поэтому нельзя постоянно давить на эмоцию.
Я понимаю наш порыв это делать, что мы здесь вас героически защищаем, но они всерьез не верят, что их заденет война», – сокрушается Кулеба.
English version :: Читать на английском «Хватит болтать об Украине как о «щите Европы». Это уже не работает» – Кулеба