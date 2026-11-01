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«Левая» французская оппозиция не в состоянии управлять страной, поэтому их приход к власти быстро закончится катастрофой и заменой на более лояльных Брюсселю политиков.

Об этом на канале «Диванный штаб» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проиграть чуть-чуть в будущее, что происходит во Франции: народ на улицах сразу подхватывается крайне левыми, левацкими ребятами, которые править вообще не могут. Там не надо из них президентов делать, или министров, они не смогут, не смогут управлять страной. Тем не менее для того, чтобы справиться с левацкими взглядами, либо прямым действием, либо приходом новой силы, в стране режим поменяется на более правый», – сказал Маслович.