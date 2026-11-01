Францию готовят к большой кровавой войне – Масалович

Вадим Москаленко.  
01.11.2026 16:57
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Война, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Франция


«Левая» французская оппозиция не в состоянии управлять страной, поэтому их приход к власти быстро закончится катастрофой и заменой на более лояльных Брюсселю политиков.

Об этом на канале «Диванный штаб» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Левая» французская оппозиция не в состоянии управлять страной, поэтому их приход к власти быстро...

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«Если проиграть чуть-чуть в будущее, что происходит во Франции: народ на улицах сразу подхватывается крайне левыми, левацкими ребятами, которые править вообще не могут. Там не надо из них президентов делать, или министров, они не смогут, не смогут управлять страной.

Тем не менее для того, чтобы справиться с левацкими взглядами, либо прямым действием, либо приходом новой силы, в стране режим поменяется на более правый», – сказал Маслович.

«То есть, фактически, назначение вот этих левых ребят сейчас на улицах может привести к власти крайних правых, которые начнут закручивать гайки, сильно усилят внутреннюю «Росгвардию, жандармов – и фактически подготовят страну к тому, чтобы поучаствовать в войне.

То есть, кто-то Францию готовит к большой войне», – добавил он.

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