Не забывайте – катастрофу в Алешках организовали ВСУ – либеральный эксперт

Вадим Москаленко.  
31.10.2026 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 992
 
беженцы, Война, Дзен, Украина, Херсон


Гуманитарную катастрофу в Алешках, из-за которой пришлось поводить масштабную эвакуацию местных жителей, устроила именно бандеровская армия.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гуманитарную катастрофу в Алешках, из-за которой пришлось поводить масштабную эвакуацию местных жителей, устроила именно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Два дня ушло на разминирование дорог. Тут надо все-таки объяснить, кто создал такую ситуацию. Дело в том, что запрет выхода из Алешек, он сделан в рамках установления режима изоляции поля боя. Это стандартная часть операции, которую проводили ВСУ.

Это минирование дистанционное с помощью дрованов. Заминировано было плотно очень все. Люди гибли при попытках выехать, например, в магазин. Ну и плюс к этому еще и подвергались ударам дронов, которые просто атаковали их сплошь и рядом.

Не всегда операторы разбирались, там военные российские или гражданские перед ними. Поэтому они оказались заперты», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что, несмотря на опасность, многие не захотели становиться бездомными беженцами.

«Почему мы говорим о взаимодействии российско-украинской армии? Потому что одновременно прекращение огня вступило и в Херсоне. Обе армии затихли.

И принятая схема эвакуации ­– это, конечно, идеологическая уступка Путина. Потому что Мелания Трамп там участвовала, он согласился с тем, что жители Алешек имеют право выбрать, куда им эвакуироваться.

Но каждая сторона стремится показать, что истинной симпатии людей на их стороне. Сам путь из-за этого заковыристый. Он не через Днепр на лодках, прямо сразу в Херсон и все. Они едут на автобусах до Анапы. И они все туда поедут в Гомель.

И там, в Белоруссии, их на автобус и на границу Украины. Да, путь долгий, но надежный. Потому что при пересечении Днепра чего угодно может быть. А уж там будут разбираться, кто решил остаться в России, а кто решил уехать на Украину», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Не забывайте – катастрофу в Алешках организовали ВСУ – либеральный эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора