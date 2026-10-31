Не забывайте – катастрофу в Алешках организовали ВСУ – либеральный эксперт
Гуманитарную катастрофу в Алешках, из-за которой пришлось поводить масштабную эвакуацию местных жителей, устроила именно бандеровская армия.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Два дня ушло на разминирование дорог. Тут надо все-таки объяснить, кто создал такую ситуацию. Дело в том, что запрет выхода из Алешек, он сделан в рамках установления режима изоляции поля боя. Это стандартная часть операции, которую проводили ВСУ.
Это минирование дистанционное с помощью дрованов. Заминировано было плотно очень все. Люди гибли при попытках выехать, например, в магазин. Ну и плюс к этому еще и подвергались ударам дронов, которые просто атаковали их сплошь и рядом.
Не всегда операторы разбирались, там военные российские или гражданские перед ними. Поэтому они оказались заперты», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что, несмотря на опасность, многие не захотели становиться бездомными беженцами.
«Почему мы говорим о взаимодействии российско-украинской армии? Потому что одновременно прекращение огня вступило и в Херсоне. Обе армии затихли.
И принятая схема эвакуации – это, конечно, идеологическая уступка Путина. Потому что Мелания Трамп там участвовала, он согласился с тем, что жители Алешек имеют право выбрать, куда им эвакуироваться.
Но каждая сторона стремится показать, что истинной симпатии людей на их стороне. Сам путь из-за этого заковыристый. Он не через Днепр на лодках, прямо сразу в Херсон и все. Они едут на автобусах до Анапы. И они все туда поедут в Гомель.
И там, в Белоруссии, их на автобус и на границу Украины. Да, путь долгий, но надежный. Потому что при пересечении Днепра чего угодно может быть. А уж там будут разбираться, кто решил остаться в России, а кто решил уехать на Украину», – добавил он.
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