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Гуманитарную катастрофу в Алешках, из-за которой пришлось поводить масштабную эвакуацию местных жителей, устроила именно бандеровская армия.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два дня ушло на разминирование дорог. Тут надо все-таки объяснить, кто создал такую ситуацию. Дело в том, что запрет выхода из Алешек, он сделан в рамках установления режима изоляции поля боя. Это стандартная часть операции, которую проводили ВСУ. Это минирование дистанционное с помощью дрованов. Заминировано было плотно очень все. Люди гибли при попытках выехать, например, в магазин. Ну и плюс к этому еще и подвергались ударам дронов, которые просто атаковали их сплошь и рядом. Не всегда операторы разбирались, там военные российские или гражданские перед ними. Поэтому они оказались заперты», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что, несмотря на опасность, многие не захотели становиться бездомными беженцами.