«Электричества нет, бизнес бежит из Киева, в бюджете будет дыра» – экс-минфин Украины

Константин Серпилин.  
31.10.2026 13:24
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Несмотря на все призывы к «стойкости», украинский бизнес уже не может работать и бежит из столицы, что катастрофически скажется на бюджете.

Об этом заявила экс-министр финансов Украины Наталья Яресько на Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все призывы к «стойкости», украинский бизнес уже не может работать и бежит...

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«Украина показывает «стийкисть», сопротивляемость, но это вопрос выживания. А наша цель не просто выживание. Украинский народ хочет процветать, чтобы их страна процветала, а это требует чего-то гораздо большего, чем просто выживание.

Если экономика будет страдать так, как говорил пан Тимченко [гендиректор ДТЭК], то электроэнергия будет только для критической инфраструктуры. Бизнес не сможет работать. Даже сегодня мы видим, что люди выезжают из Киева, а рестораны, розничная торговля, там гораздо меньше потребителей, часов работы, а это значит меньше поступлений от налогов. Я как бывший министр финансов знаю, о чём говорю», – вещала Яресько.

«То есть, когда мы говорим, что это четвёртая зима подряд после полномасштабного нашествия, то мы должны помнить, что каждая зима отличается. Поскольку с годами накапливается и усталость, и износ, и вред. Бизнес восстанавливается, но это не может происходить без конца», – жаловалась бандеровка.

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