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На Украине многие критикуют гуманитарную операцию в Алёшках, потому что хотели бы в пропагандистских целях принести жителей города в жертву.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире антироссийского Ютуб-канала «Живой Гвоздь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда говорил, что в этом конфликте нужны свежие идеи, что надо их придумывать. Вот, говорят – Алёшки были в блокаде. А кто блокаду-то осуществлял? Никто не говорит, и правильно делает! Не до этого сейчас. Это неважно, кто осуществлял блокаду! Сейчас важно эвакуировать людей – и доставить гуманитарную помощь. Это очень правильный подход на очень коротком участке. Ну, а критики будут всегда. И Лубинца [киевский омбудсмен] критикуют, и саму операцию критикуют, и хотят принести жителей Алёшек в жертву для того, чтобы показать «кровавость режима». Ничего показывать не надо. Вы себя в жертву приносите, поезжайте туда – те, кто там это комментирует», – вещал иноагент, упорно называя город на украинский лад «Олешки».

«Это очень сложная операция, и Лубинец проговорился о том – вы себе не представляете, насколько сложные были переговоры. Это правда. Но они были для того, чтобы спасти гражданское население Алёшек», – добавил Венедиктов.

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