Политик из окружения Трампа: Ситуация патовая. У нас заканчиваются запасы для Украины

Игорь Шкапа.  
31.10.2026 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2582
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Администрация Дональда Трампа фактически помогает России победить Украину.

Об этом в ходе дискуссии в Гарвардском институте государственного управления заявил Джейк Салливан, бывший советник по национальной безопасности США в администрации Джо Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Дональда Трампа фактически помогает России победить Украину. Об этом в ходе дискуссии в...

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«Президент США отменяет санкции в отношении российского дизельного топлива, пополняя казну Путина миллиардами долларов. Мы видим, как США ограничивают работу систем Starlink и Starshield, из-за чего Украине становится сложнее сбивать российские дроны «Шахед», которые наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Мы видим, как США отказывают Украине в предоставлении разведданных и предупреждений о готовящихся ударах российскими баллистическими ракетами — ударах, цель которых погрузить Украину в холод и тьму этой зимой. Мы слышим, как президент заявляет, что Зеленский уйти», – негодует Салливан.

Он считает, что все эти меры лишь отдаляют перспективы завершения войны и играют на руку России.

Оппонировал ему бывший чиновник администрации Дональда Трампа Майкл Антон, отвечавший за формирование политического курса.

«Президент и его окружение уже давно придерживаются мнения: каким бы ни было решение, если оно сводится лишь к продолжению американской помощи, которая просто поддерживает патовое положение — еще год, два или пять, — то в этом нет ничего хорошего ни для кого.

И я знаю, что некоторые представители СМИ ставят это под сомнение, называя лишь «тезисом для дискуссий», а не фактом. Но я считаю, что это факт.

Когда я еще работал в правительстве, мне показывали данные: наши запасы всевозможных средств, необходимых нам самим и поставляемых Украине, сильно истощены», – говорит экс-чиновник.

По его словам, США предложили русским хорошую сделку (по всей видимости, имеются в виду договоренности в Анкоридже, которые отвергла Украина).

«Возможно, вы скажете, гораздо лучше, чем они заслуживали, но это позволило бы остановить боевые действия. Знаю, что за это заявление меня обвинят в какой-то безумной русофилии, но я лично полагаю, что Россия заплатила невероятно высокую цену за всё, что она успела сделать. И я не вижу, что она получила взамен», – заявил Антон.

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